"Авось поможет": Врачи оценили эффективность вакцины от пневмококка при ковиде
Пульмонологи подчеркнули, что "ковидное" воспаление лёгких не имеет никакого отношения к микробам.
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Вакцину против пневмококка можно использовать только по медицинским показаниям, подчеркнул в интервью Лайфу пульмонолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центрального НИИ туберкулёза Евгений Шмелёв.
Вакцину от пневмококка надо обязательно использовать больным хронической обструктивной болезнью лёгких, это обязательно, а просто так, "на всякий случай кольнусь вакциной от пневмококка, авось поможет", — нет, лучше провакцинироваться нашей вакциной от ковида, у нас теперь много таких вакцин
Ранее стало известно, что некоторые россияне в надежде обезопасить себя от тяжёлого воспаления лёгких в случае заражения CoViD-19 решили получить прививку от пневмококка. В народе её иногда называют "прививкой от пневмонии".
Стоит напомнить, что пневмонию, то есть воспаление лёгких, могут вызвать различные патогены: и вирусы, и бактерии, и грибки. Пневмококк — это бактерия Streptococcus pneumoniae, название переводится как "стрептококк пневмонии". И поскольку практически все вакцины создаются против какого-то конкретного возбудителя инфекции, прививка от пневмококка не действует против коронавируса и вообще какого-либо вируса.
Вакцины против пневмонии, например пневмококковая вакцина, или вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib-вакцина) не защищают от нового коронавируса
Другой вопрос, что на фоне вирусной инфекции может дополнительно развиваться и бактериальная. Профессор Шмелёв признал, что это возможно.
Бактериальная инфекция может присоединиться на поздних этапах. Если у человека есть риск возникновения пневмококковой пневмонии, то да (можно использовать прививку от пневмококка. — Прим. Лайфа). Но пневмония при ковиде — это не пневмококковая пневмония, это пневмония вирусная
В начале сентября 2021 года в ряде СМИ сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал в день получения первой дозы вакцины от ковида одновременно привиться также от гриппа и пневмококка. Позже заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов уточнил рекомендацию.
Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа
Надо сказать, что с 2014 года вакцинация от пневмококковой инфекции входит в национальный календарь прививок, её делают детям в возрасте двух, четырёх, пяти и 15 месяцев. В стране применяют несколько видов таких вакцин. Взрослым прививку от пневмококка можно получить только по назначению пульмонолога.
Я считаю, что вакцина от пневмококка была одним из лучших достижений вакцинологов доковидной эпохи. В некоторых странах это вообще внесено в протокол обязательной вакцинации, обязательный календарь прививок, для пожилых больных, для военнослужащих и так далее. Это действительно был серьёзный научный прорыв. Насколько она позволяет профилактировать ковидную пневмонию, я не знаю. Это инфекция новая, и надо всё изучать