"Авось поможет": Врачи оценили эффективность вакцины от пневмококка при ковиде Пульмонологи подчеркнули, что "ковидное" воспаление лёгких не имеет никакого отношения к микробам. 13 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Вакцину против пневмококка можно использовать только по медицинским показаниям, подчеркнул в интервью Лайфу пульмонолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центрального НИИ туберкулёза Евгений Шмелёв.

Вакцину от пневмококка надо обязательно использовать больным хронической обструктивной болезнью лёгких, это обязательно, а просто так, "на всякий случай кольнусь вакциной от пневмококка, авось поможет", — нет, лучше провакцинироваться нашей вакциной от ковида, у нас теперь много таких вакцин Евгений Шмелёв Пульмонолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центрального НИИ туберкулёза

Ранее стало известно, что некоторые россияне в надежде обезопасить себя от тяжёлого воспаления лёгких в случае заражения CoViD-19 решили получить прививку от пневмококка. В народе её иногда называют "прививкой от пневмонии".

Стоит напомнить, что пневмонию, то есть воспаление лёгких, могут вызвать различные патогены: и вирусы, и бактерии, и грибки. Пневмококк — это бактерия Streptococcus pneumoniae, название переводится как "стрептококк пневмонии". И поскольку практически все вакцины создаются против какого-то конкретного возбудителя инфекции, прививка от пневмококка не действует против коронавируса и вообще какого-либо вируса.

Вакцины против пневмонии, например пневмококковая вакцина, или вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib-вакцина) не защищают от нового коронавируса Из публикации на сайте Всемирной организации здравоохранения

Другой вопрос, что на фоне вирусной инфекции может дополнительно развиваться и бактериальная. Профессор Шмелёв признал, что это возможно.

Бактериальная инфекция может присоединиться на поздних этапах. Если у человека есть риск возникновения пневмококковой пневмонии, то да (можно использовать прививку от пневмококка. — Прим. Лайфа). Но пневмония при ковиде — это не пневмококковая пневмония, это пневмония вирусная Евгений Шмелёв Пульмонолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центрального НИИ туберкулёза

В начале сентября 2021 года в ряде СМИ сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал в день получения первой дозы вакцины от ковида одновременно привиться также от гриппа и пневмококка. Позже заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов уточнил рекомендацию.

Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа Александр Горелов Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Надо сказать, что с 2014 года вакцинация от пневмококковой инфекции входит в национальный календарь прививок, её делают детям в возрасте двух, четырёх, пяти и 15 месяцев. В стране применяют несколько видов таких вакцин. Взрослым прививку от пневмококка можно получить только по назначению пульмонолога.

Я считаю, что вакцина от пневмококка была одним из лучших достижений вакцинологов доковидной эпохи. В некоторых странах это вообще внесено в протокол обязательной вакцинации, обязательный календарь прививок, для пожилых больных, для военнослужащих и так далее. Это действительно был серьёзный научный прорыв. Насколько она позволяет профилактировать ковидную пневмонию, я не знаю. Это инфекция новая, и надо всё изучать Пётр Яблонский Директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, декан медицинского факультета СПбГУ

Авторы Адель Романенкова