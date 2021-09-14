Чтобы любимое лакомство многих поколений россиян — ягодное варенье — не навредило здоровью, необходимо соблюдать несколько правил. О них рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Так, например, "пятиминутку" нечего хранить долго, надо сразу съедать, ведь термической обработке она подвергается недолго. Сроки хранения ещё зависят от количества сахара, от особенностей самого варенья: чем больше влаги, тем оно быстрее портится.

"Важно хорошо проварить продукт, стерилизовать и закрыть железной, а не пластмассовой крышкой. Хранить его нужно в тёмном и прохладном месте, чтобы не допустить процесса окисления или развития патогенов, идеально — в холодильнике или погребе", — посоветовала врач в беседе с радио Sputnik.

Но даже правильно запечатанное варенье больше года лучше не хранить, говорит диетолог. И даже из-за небольшого пятнышка плесени необходимо выбросить всю банку. Придумывать ему вторую жизнь, делать кисели и другие блюда из него не следует, потому что в нём уже есть афлатоксин — ядовитое вещество, вырабатываемое плесневыми грибами.

"Плесень — лишь верхушка айсберга. Споры этого грибка есть в самом продукте, и, если они попадут в наш организм, наша иммунная система будет напряжена, печень будет напряжена. Если иммунитет ослаблен, может быть и видимое отравление", — предостерегла Елена Соломатина.

А если крышка и вовсе вздулась, то варенье под ней может быть смертельно опасным. В банке могут быть бактерии, вырабатывающие ботулотоксин — яд, вызывающий тяжёлое поражение нервной системы. В герметично закрытой посуде микробы прекрасно развиваются в безвоздушном пространстве, и всё может закончиться летальным исходом.