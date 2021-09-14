Американские СМИ назвали ещё одну причину уступок США по "Северному потоку – 2"
По мнению обозревателя, Вашингтон видит "уловки" Москвы и должен на них реагировать. Но на кону есть и другой вопрос.
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США могли согласиться с прокладкой газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию, чтобы иметь козыри в переговорах с Европой по другому вопросу — о совместном противодействии Китаю. Такое предположение обозреватель Николас Гроздев высказывает на страницах американского журнала The National Interest.
По его мнению, заставляя ЕС отказаться от подачи российского топлива по новой трубе, Вашингтон наносил бы ущерб европейской экономике. И требовать новых уступок в этих условиях уже не следовало бы.
"Идея заключалась в том, что ущерб европейским экономикам может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв в борьбе с Китаем", — полагает Гроздев.
Также он пишет об "уловке" России по ситуации вокруг газопровода. Давление США на Европу по "Северному потоку – 2" угрожало бы ЕС энергетическим кризисом, что было бы на руку Москве.
"Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят её сертифицировать "Северный поток – 2" (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию", — отмечает Гроздев.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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