Американские СМИ назвали ещё одну причину уступок США по "Северному потоку – 2"

США могли согласиться с прокладкой газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию, чтобы иметь козыри в переговорах с Европой по другому вопросу — о совместном противодействии Китаю. Такое предположение обозреватель Николас Гроздев высказывает на страницах американского журнала The National Interest.

По его мнению, заставляя ЕС отказаться от подачи российского топлива по новой трубе, Вашингтон наносил бы ущерб европейской экономике. И требовать новых уступок в этих условиях уже не следовало бы.

"Идея заключалась в том, что ущерб европейским экономикам может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв в борьбе с Китаем", — полагает Гроздев.

Также он пишет об "уловке" России по ситуации вокруг газопровода. Давление США на Европу по "Северному потоку – 2" угрожало бы ЕС энергетическим кризисом, что было бы на руку Москве.