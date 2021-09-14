"Ходить стало невмоготу": Актёр из "Бомбилы" и "Склифосовского" Дмитрий Миллер оказался на костылях
Но артист не унывает, отмечая, что вынужденная хромота придаёт глубины некоторым ролям. Как оказалось, с ногой у него давняя история — развился коксартроз.
Фото © Instagram / Дмитрий Миллер
На сцену во время церемонии открытия 19-ого фестиваля кино и театра "Амурская осень" российский актёр Дмитрий Миллер вышел на костылях. Он известен зрителю по работам сериалах "Бомбилы", "Светофор", "Восьмидесятые" и "Склифосовский". Выяснилось, что у артиста развился коксартроз, в связи с чем ему заменили сустав на левом бедре.
"С таким диагнозом люди тянут до последнего, так и я — пошёл в больницу, когда уже стало невмоготу. Теперь же сделал операцию, о которой давно думал, но всё не было времени. А сейчас возник период затишья в профессии, вот и решился", — признался актёр в интервью порталу "Дни. ру".
По словам Дмитрия, нога стала так сильно беспокоить, что он не мог нормально себя чувствовать ни на работе, ни на отдыхе. Хирургическое вмешательство, по словам звезды, прошло легко, да и бесплатно, — "проскочил по полису" — смеётся актёр. На следующее утро он уже встал. Как сам иронизирует над собой "есть опыт передвижения на костылях". Процесс восстановления, по прогнозам врачей, займёт недель шесть. Но, признаётся звезда театра и кино, хромота даже придаёт глубины некоторым образам.
"В одном спектакле я уже могу играть без костылей, и небольшая хромота даже добавляет персонажу драматизма", – улыбается актёр.
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