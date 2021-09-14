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В США пообещали сделать всё для защиты Украины от России

Если в Госдепартаменте заявляют о такой готовности, то в Пентагоне призывают избегать столкновений с РФ.

13 сентября, 23:29
<p>Энтони Блинкен. Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51442936518/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / statephotos</a></p>

Энтони Блинкен. Фото © Flickr / statephotos

Власти Соединённых Штатов Америки готовы к защите Украины от "российской агрессии". Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в палате представителей.

Госсекретаря там спросили, готова ли нынешняя администрация Америки принять все необходимые меры для защиты политического союзника. Тот ответил утвердительно.

"Абсолютно. Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад", — сказал глава Госдепа.

А вот американские военные, как рассказывал Лайф, настроены не так решительно. В Пентагоне предсказали "разрушение мира" в случае конфликта США с Россией. Там отметили, что Штаты никогда не должны вступать в войну с РФ и КНР.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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