В США пообещали сделать всё для защиты Украины от России

Власти Соединённых Штатов Америки готовы к защите Украины от "российской агрессии". Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в палате представителей.

Госсекретаря там спросили, готова ли нынешняя администрация Америки принять все необходимые меры для защиты политического союзника. Тот ответил утвердительно.

"Абсолютно. Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад", — сказал глава Госдепа.