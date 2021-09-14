В США пообещали сделать всё для защиты Украины от России
Если в Госдепартаменте заявляют о такой готовности, то в Пентагоне призывают избегать столкновений с РФ.
Энтони Блинкен. Фото © Flickr / statephotos
Власти Соединённых Штатов Америки готовы к защите Украины от "российской агрессии". Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в палате представителей.
Госсекретаря там спросили, готова ли нынешняя администрация Америки принять все необходимые меры для защиты политического союзника. Тот ответил утвердительно.
"Абсолютно. Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад", — сказал глава Госдепа.
А вот американские военные, как рассказывал Лайф, настроены не так решительно. В Пентагоне предсказали "разрушение мира" в случае конфликта США с Россией. Там отметили, что Штаты никогда не должны вступать в войну с РФ и КНР.
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