Сегодня православные христиане отмечают Новолетие — начало года по церковному календарю. Если брать в расчёт константинопольскую (или византийскую) эру, то наступает 7530 год, согласно преданию, с момента сотворения мира. В этот день совершаются молитвы, в которых верующие просят благословения в наступающем году. Полное название праздника в богослужебных книгах православной церкви — Начало индикта, другое древнее славянское название праздника, известное по иконографии, — Летапреложение.

История праздника связана со сборами налогов после снятия урожая в Римской империи (лат. indiction от лат. indico — назначать цену, оценивать). В дальнейшем это слово у греков стало синонимом слова "год" или "лето". Новый индикт — это "новое лето", "новолетие" на славянском, по-русски "новый год". В Восточной христианской церкви Юстиниановское новолетие — 1 сентября — было включено в церковный календарь и превратилось в церковный праздник. Он просуществовал 200 лет. А начиная с 1700 года царь Пётр I в России ввёл новый гражданский календарь, согласно которому год начинался с 1 января. С тех пор про этот Новый год, или Новолетие, официально позабыли.

В последний раз торжественный чин летопроводства был совершён 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I. На Соборной площади Кремля он, сидя на троне в старорусском царском облачении, принимал патриаршее благословение и поздравлял народ с Новым годом. А через четыре месяца новый 1700 год встретили уже 1 января. Правда, церковное Новолетие не исчезло, богослужебные тексты вечерни, утрени и литургии, в которых Церковь просит в этот день у Бога благословения на начавшийся новый год, остались неизменными.

Так, например, в эти дни с 10 по 15 сентября в текущем году по благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая в Салаватской епархии проводится международный фестиваль храмовой флористики "Новолетие". Форум посвящён началу индикта.