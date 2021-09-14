Рубль впервые за пять лет оказался среди 20 самых популярных валют

Российский рубль по итогам июля этого года впервые за пять лет, с 2016-го, вошёл в число 20 самых популярных валют. При этом его доля в международных расчётах по-прежнему скромная — 0,18%. Это следует из данных системы переводов SWIFT.

Как сообщает РИА "Новости", в последний раз рубль попадал в двадцатку в декабре 2016 года и тогда его доля была чуть выше — 0,26%.

Что же касается нынешней ситуации, то в лидерах по-прежнему американский доллар. На него приходится 39,38% международных расчётов. За ним следуют евро (38,43%), британский фунт стерлингов (5,99%), японская иена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

По мнению экспертов, более популярным рубль стал благодаря расчётам России в нацвалюте со своими торговыми партнёрами. К тому же сейчас снижается доля доллара, и он освобождает место для других средств расчёта.