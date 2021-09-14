"Я была овощем": МакSим рассказала, как приходила в себя после комы и не хотела дышать
Даже под лекарствами ей было очень больно во всём теле. Несмотря на это, артистка пыталась шутить.
Скриншот © YouTube / Осторожно: Собчак
Певица МакSим (Марина Абросимова), пережившая этим летом тяжелейшую форму пневмонии, после длительной комы, немного оправившись, начала давать интервью. В шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube она рассказала, что чувствовала себя особенно ужасно, когда врачи отключали её от аппаратов искусственной жизнедеятельности, чтобы посмотреть на реакцию организма.
"Я испытывала дикую боль и была овощем: не могла пошевелиться, моргнуть, — но всё понимала. Мне казалось, что это длилось вечность. Возникало чувство беспомощности. Думала подать знак врачам, потом поняла, что надо истошно закричать, но это было невозможно. Мне не хватало воздуха, хотелось закончить дышать и поставить точку", — рассказала 38-летняя исполнительница.
Певица также шокировала медперсонал, очнувшись и попросив фастфуд. Как говорит звезда, решила разрядить угнетающую атмосферу. Хотя ей самой было очень больно во всём теле, даже под эффектом от обезболивающих препаратов.
"Я сказала, что хочу чизбургер с кисло-сладким соусом, колу безо льда. Ведь они все на меня так серьёзно смотрели, что я поняла: надо как-то разрядить всю эту ситуацию. Потом я стала говорить врачам, мол, мне пора домой, у меня там дети. Но была ужасная слабость в спине, ногах, паху, несмотря на то что я находилась под обезболивающими препаратами. Я не осознавала всей серьёзности ситуации и рвалась уйти", — вспоминает певица.
Ранее Лайф рассказывал, что МакSим показала шрамы и раскрыла, что ей довелось увидеть во время комы.
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