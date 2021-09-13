На кадрах интервью Максим сложно узнать — за время болезни артистка сильно похудела. Она призналась, что сейчас весит в районе 43–44 кг. "Я очень быстро набираю", — отметила при этом певица. Также она показала шрамы на шее от трубок — пациентку подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Всего на теле осталось девять рубцов. Однако, попав в клинику, звезда не думала, что всё обернётся так серьёзно. Но потом началась настоящая борьба за жизнь.

Все осложнения, которые могли быть в этой ситуации, произошли. Были и кровотечение, и септический шок. Каждый день меняли стратегию по спасению — ничего не получалось Максим

В коме звезда поняла, что существует другой мир, но не почувствовала страха смерти. В какой-то момент она услышала голос батюшки, который сказал, что ей пока закрыта дорога на небеса, и певица в "странной кабине" спустилась вниз, где услышала фразу "Похоже, за неё молятся".

Могу точно для себя отметить, что после того, как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, только начинается. Когда я находилась в коме, я оказалась в совершенно другой реальности. У меня было чёткое осознание, что та жизнь, в которой мы живём здесь, менее реальна, чем по ту сторону. Это непохоже на сон. Мне кажется, каждый видит что-то своё. Я почувствовала себя в полёте. Был закат, было тепло и голос моего духовника... Я ему сказала: "Батюшка, я умираю", и мне почему-то от этого было хорошо. Не знаю почему. Я настолько позитивный человек, и я не собиралась туда, когда ложилась в больницу Максим

Затем звезде сказали, что с ней хотят попрощаться. Максим снова поднялась на небеса, где ей заявили, что "пошутили". И артистка снова вернулась на землю. "Когда я пришла в себя, мне рассказали, что у меня дважды останавливалось сердце. Может, об этом и нельзя говорить", — отметила певица. Также Максим ранее признавалась, что её много лет не причащали из-за греха, в котором она не могла покаяться, только во время болезни священник смог провести обряд. Однако, по словам звезды, она всё ещё не раскаялась.

Я стараюсь жить правильно. Тем более если меня сюда вернули, я верю, что это зачем-то произошло. Может, чтобы успеть что-то изменить. <...> Самое ужасное, что я не могу пожалеть о том грехе, который совершаю. Может, мне дают время, чтобы подумать Максим

Фото © Instagram / maksim_soul_

Несмотря на то что вся страна переживала за здоровье звезды, были и те, кто хотел нажиться на её болезни. В первой клинике у артистки попросили автограф, где она благодарила медиков. А потом его стали продавать на "Авито" за 450 тыс. руб. с подписью "Последний автограф певицы Максим". Но Максим справилась, и, хотя ей пока нельзя петь, летать, перемещаться на далёкие расстояния, она полна планов. Сейчас звезда собирается заниматься своей школой искусств — певица даже купила под неё здание.