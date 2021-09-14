Одному из убийц тигра Павлика ужесточили наказание

Одному из убийц тигра Павлика после рассмотрения апелляции ужесточили наказание. Фото © Instagram / va.orlov

Одному из двух браконьеров из города Свободный, убивших тигра по кличке Павлик, после рассмотрения апелляции Амурский областной суд ужесточил наказание. В июле их приговорили к реальному сроку — пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права охотиться на два года и два месяца.

Адвокаты осуждённых просили наказания, не связанного с реальным лишением свободы. По требованию гособвинения судебная коллегия отвергла доводы стороны защиты. Одному из осуждённых добавили месяц лишения свободы, а ружьё конфисковали.

"Рассмотрев данное уголовное дело, судебная коллегия доводы жалоб стороны защиты о необоснованности осуждения Г. и Е. и суровости назначенного им наказания отвергла, усилила осуждённому Г. наказание в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ "Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору", а также итоговое наказание по совокупности преступлений на один месяц и вынесла решение о конфискации орудия преступления — ружья", — говорится в сообщении пресс-службы.

Останки тигра Павлика были обнаружены 23 сентября прошлого года в районе села Новостепановка. Он был убит примерно за две недели до этого. GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября, а труп животного был найден в четырёх километрах от места последней локации. Оперативниками было установлено, что двое мужчин 24 и 25 лет охотились 8 сентября без лицензии ночью на косулю с использованием прожектора. Заметив в темноте горящие глаза тигра, они в него выстрелили. Утром охотники вернулись в лес, увидели раненого тигра и добили краснокнижное животное. Государству был нанесён ущерб в 2,3 млн рублей.

Тигрята Павлик и Елена были изъяты из дикой природы в феврале 2018 года вместе с матерью, когда им было около шести-семи месяцев. Тигрица охотилась на сельских собак. Подросшие тигрята в мае 2019 года были выпущены на свободу в Амурской области в районе речки Мутной (левый приток Амура) недалеко от границы с Еврейской автономной областью.