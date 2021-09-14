Угонщик за рулём Range Rover в Лондоне устроил боулинг автомобилями. Видео © Twitter DiaryOtdGirl \ pbmnews

В Лондоне чудом без жертв обошёлся инцидент с угоном кроссовера Range Rover. Преступник был застигнут хозяином при похищении машины, тот бросился в погоню. Преследуемый быстро понял, что преимущество на его стороне – на тяжёлом и высоком автомобиле он стал таранить маленькую BMW 6, которая вдруг преградила ему дорогу.

Как сообщает The Sun, по словам местных жителей, в легковушке помимо водителя были двое детей. На кадрах с камеры наблюдения и от очевидцев видно, как кроссовер снова и снов с разгона бьёт BMW, чтобы расчистить себе дорогу.

Лишь по счастливой случайности никто серьёзно не пострадал. Преступнику удалось скрыться. На его счету 13 повреждённых автомобилей. Дело занялась полиция, однако по горячим следам угонщика задержать не получилось.