Похоже, что у SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона появился потенциальный конкурент: соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил о создании частной космической компании Privateer Space. По его словам, она будет отличаться от остальных. Сооснователем стал учредитель и гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.

"Privateer Space работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества", — говорится в видеоролике о новой компании, размещённом на YouTube.

"Создаётся частная космическая компания, которая будет не похожа на другие", — оповестил Возняк своих подписчиков в "Твиттере".

Представлением о своих планах на будущее компания готова поделиться уже совсем скоро — на выставке AMOS Tech 2021 в сентябре. В видео от Privateer Space также сказано, что космос — не гонка, не соревнование и не игра. Авторы в ролике презентуют себя как исследователей, инженеров, любителей риска и мечтателей, наблюдающих за звёздами. Они готовы к сотрудничеству, чтобы сделать всё "правильно и хорошо" в заботе о том, чтобы "следующему поколению было лучше".

"Вместе мы далеко пойдём. Мы присматриваем друг за другом и решаем проблемы вместе. Мы — не один человек, а одна компания, одна нация, мы — одна планета", — рассказывает на фоне картин глобального потепления, катаклизмов и космических пусков закадровый голос.