Афера космического ботаника: Как Илон Маск украл у России многоразовую ракету Считается, что своим успехом в космосе Илон Маск почти на 100 процентов обязан российским технологиям. Но что именно сделало его богатым и знаменитым на весь мир? 13 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Michael A. McCoy

Почему Россия не Америка

Илон Маск никогда не скрывал, что в самом начале пути компания SpaceX планировала создавать ракеты на обломках технологий холодной войны. В 2001 году основатель SpaceX даже ездил в Россию, где планировал купить для пусков три баллистические ракеты. В цене продавец и покупатель не сошлись — представители России планировали получить с Маска по восемь миллионов долларов за каждый разгонный блок, однако американец планировал купить за эти деньги сразу два.

К началу нулевых Илон Маск, космический рынок США и Россия подошли в разном состоянии. Американец в 1999 году продал свою первую компанию Zip2 Corporation за 307 млн долларов, а после визита в Россию закрыл сделку по продаже PayPal американскому интернет-гиганту eBay. В том же году Россия постепенно начала оправляться от последствий экономического кризиса 1998 года, а космос должен был стать одним из направлений, способным принести хорошие деньги в твёрдой валюте. Одним из тех, кто должен был выводить российскую промышленность из крутого экономического пике, стал заслуженный изобретатель, ученик Королёва и "ракетчик до мозга костей" Василий Мишин.

Разобравшись в основных сложностях коммерческой космонавтики, "второй после Королёва" написал открытое письмо президенту России Борису Ельцину. В нём Мишин едва ли не впервые заявил о необходимости многоразовых ракет-носителей, которые могут значительно снизить издержки предприятий и повысить их конкурентоспособность.

— Главная идея состоит в следующем: нам нужна многоразовая двухступенчатая ракета-носитель, существенно удешевляющая вывод на орбиту полезного груза. По крайней мере, первая ступень обязательно должна быть многоразовой, то есть возвращаемой на землю для повторного использования. Вторую ступень, более дешёвую, при необходимости можно и не возвращать. Первая ступень может быть выполнена на базе ракеты "Союз" с существующими двигателями, которые были спроектированы и проверены для ранее созданных типов ракет. Запасов существующих двигателей для ракеты Н-1 (сверхтяжёлой лунной ракеты. — Прим. Лайфа) хватит на два-три года.

Но гениальное предложение сочли наполовину бредовым, наполовину неуместным — заново тратить на космическую программу государственные деньги, когда страна едва пережила кризис, никто не стал. По слухам, год текст открытого письма Мишина был известен только ограниченному кругу лиц, однако в 2000 году это письмо (или его копия) могло быть изучено представителями зарубежных государств.

Falcon 9 — ракета с советским характером

Фото © Getty Images / Falcon-9

В 2001 году произошло сразу несколько знаковых событий в мировой космонавтике. Летом в рамках авиасалона МАКС показали первую ступень с возможностью многоразового использования "Байкал". Её, по задумке ГКНПЦ им. Хруничева и создателей "Бурана" — НПО "Молния", после вывода полезной нагрузки планировали сажать на обычный аэродром. Для этого у "Байкала" была специальная система навигации и управления, а также стойки шасси и тормозные парашюты, благодаря которым многоразовый ускоритель можно было сажать даже на региональные взлётные полосы. К несчастью, в этом же году умер и Василий Мишин, а вместе с ним ушли в небытие и гениальные идеи, для реализации которых не нашлось ни политической воли, ни денег.

В том же 2001 году Илон Маск, которого коллеги за трудолюбие и обширные знания назвали ботаником, продал PayPal почти за полтора миллиарда долларов, а уже в начале 2002 года была основана Space Exploration Company — SpaceX. На то, чтобы изучить советские и российские идеи, у Илона Маска было несколько лет. Лишь в 2010 году была достроена и протестирована первая версия ракеты Falcon 9 v1.0, которая запускалась пять раз с 2010 по 2013 год. А через полгода после того, как российские специалисты из РКК "Энергия" опубликовали в прессе схему посадки, такая же технология появилась у SpaceX. До этого момента ракеты Falcon 9 летали в тестовом режиме и не возвращались на Землю. Но значит ли это, что Илон Маск полностью украл российскую идею создать многоразовую ракету?

Илон Маск украл российские технологии. Или нет?

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В ракете Falcon 9 есть технологические решения, которые Илон Маск разработал не сам, а позаимствовал у советских и российских конструкторов. Возможно, что схему вертикальной посадки ракеты-носителя обратно на космодром тоже пришлось перенимать не от хорошей жизни, а от дефицита идей, но тем не менее технология создания ракеты Falcon 9 и метод её применения были созданы коллективом SpaceX с нуля. Здесь уместно было бы задаться вопросами, кто и почему в Российской Федерации не рассмотрел эти идеи или сознательно пустил их под нож под предлогом экономической нецелесообразности, но факт остаётся фактом: в США многоразовые ракеты есть, и они летают, а в России таких ракет нет, и, когда их начнут использовать для зарабатывания денег в интересах государственного бюджета, сказать нельзя даже приблизительно.

Когда компания Илона Маска взлетела до небес, то его технологии столкнулись с яростной критикой. Одни обвиняли Илона Маска в популизме, другие утверждали, что ничего нового в его ракетах нет, третьи были уверены, что SpaceX работает в убыток. Однако вскоре выяснилось, что сажать ракеты обратно на космодром частная компания может и умеет, ракеты сверхтехнологичны — их собирают из алюминиево-литиевого сплава, устойчивого к нагрузкам и деформациям (каркас держится на стрингерах, сваренных трением, а не классическим "швом"), а многоразовые ступени действительно дешевле обычных ракет: ещё в 2016 году директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что многоразовость снижает себестоимость ракеты на 30%. Кроме того, уникальна и схема посадки Falcon 9: большую часть импульсов, необходимых для "захода на посадку" обратно на космодром, ракета производит ещё в космосе. В отсутствие воздуха ракета испытывает меньшие нагрузки и тратит меньше топлива, что удешевляет и без того не сильно дорогой запуск.

Единственная на 100% российская технология, которую SpaceX действительно использует у себя, — это одновременный вывод на орбиту груза и астронавтов. Российские ракетостроители пользуются ею уже много лет, а теперь, похоже, настала очередь Илона Маска. Но схема использования космической техники — не песня или фильм, на который можно наложить авторские права. Кто сделал лучше и дешевле, тот и победил. Что касается идеи преемника Королёва построить многоразовые ракеты, которые помогут приносить стране много денег, — возможно, когда-нибудь и сам Илон Маск расскажет, изучал ли он письмо "второго человека после Королёва" и как именно ему пришло в голову создать многоразовые ракеты для зарабатывания миллиардов долларов.

Авторы Сергей Андреев