Google получил штраф на $177 млн за злоупотребления в Корее
Компания заставляла партнёров брать на себя обязательства не модифицировать операционную систему Android.
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Американскому IT-гиганту Google в Южной Корее выписали штраф в размере $177 млн. По версии антимонопольного регулятора, компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. Об этом сообщает Yonhap.
По версии агентства, Google требовал, чтобы производители смартфонов брали на себя обязательство не ставить на свои устройства модифицированные версии операционной системы Android. Ведомство полагает, что это мешало конкуренции и развитию инновационной деятельности.
Лайф рассказывал, что в России Google недавно получил штрафы ещё на шесть миллионов рублей, общая сумма санкций против компании уже составляет десятки миллионов. Однако в этом случае речь о неготовности гиганта соблюдать законы другого рода.
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