Google получил штраф на $177 млн за злоупотребления в Корее

Американскому IT-гиганту Google в Южной Корее выписали штраф в размере $177 млн. По версии антимонопольного регулятора, компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. Об этом сообщает Yonhap.

По версии агентства, Google требовал, чтобы производители смартфонов брали на себя обязательство не ставить на свои устройства модифицированные версии операционной системы Android. Ведомство полагает, что это мешало конкуренции и развитию инновационной деятельности.