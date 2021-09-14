Пенсионера раздавило сорвавшееся с крана джакузи

В британском местечке Манготсфилд под Бристолем 70-летний пенсионер погиб, будучи раздавленным джакузи. Ванна рухнула на него с подъёмного крана.

Как сообщает The Sun, джакузи в тот момент готовились выгрузить в саду частного дома. Соседи слышали громкий крик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался на месте происшествия. Полиция выясняет, как всё случилось.