Пенсионера раздавило сорвавшееся с крана джакузи
Случилось это утром при выгрузке ванны. Старик скончался на месте происшествия.
В британском местечке Манготсфилд под Бристолем 70-летний пенсионер погиб, будучи раздавленным джакузи. Ванна рухнула на него с подъёмного крана.
Как сообщает The Sun, джакузи в тот момент готовились выгрузить в саду частного дома. Соседи слышали громкий крик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался на месте происшествия. Полиция выясняет, как всё случилось.
Ранее Лайф писал, что в Барнауле рухнувшее в лифте зеркало чудом не придавило маленькую девочку. Едва ребёнок вышел, стекло упало, разбившись вдребезги. Местные жители призвали проверить все подобные конструкции.
Комментариев: 0