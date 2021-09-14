НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пенсионера раздавило сорвавшееся с крана джакузи

Случилось это утром при выгрузке ванны. Старик скончался на месте происшествия.

14 сентября, 03:24

В британском местечке Манготсфилд под Бристолем 70-летний пенсионер погиб, будучи раздавленным джакузи. Ванна рухнула на него с подъёмного крана.

Как сообщает The Sun, джакузи в тот момент готовились выгрузить в саду частного дома. Соседи слышали громкий крик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался на месте происшествия. Полиция выясняет, как всё случилось.

В Красноярске рухнувшая подпорная стена расплющила припаркованные автомобили

В Красноярске рухнувшая подпорная стена расплющила припаркованные автомобили

Ранее Лайф писал, что в Барнауле рухнувшее в лифте зеркало чудом не придавило маленькую девочку. Едва ребёнок вышел, стекло упало, разбившись вдребезги. Местные жители призвали проверить все подобные конструкции.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1