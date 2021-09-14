Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Сирии Асадом

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера. Встреча состоялась в Представительском кабинете Кремля.

"Хочу поздравить вас с прошедшим недавно днём рождения. И, конечно, уже в личном формате — с очень хорошим результатом президентских выборов", — сказал Путин, приветствуя гостя.

Российский лидер считает, что результаты выборов говорят о доверии Асаду со стороны народа. Несмотря на все сложности в стране, с ним связывают процесс восстановления. Также Путин отметил работу Асада по налаживанию диалога с политическими оппонентами, выразил надежду на то, что этот процесс будет продолжаться.

"Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперёд. Но для этого очень многое сделано. Нашими совместными усилиями освобождена основная — подавляющая по размерам — территория Сирийской Республики", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что главная проблема — присутствие в Сирии военных сил некоторых государств без решения ООН. Также сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, они продолжают угрожать мирным гражданам.

Башар Асад в свою очередь отметил, что для него честь встретиться с Владимиром Путиным в Москве. Президент Сирии сказал, что армии РФ и САР добились "существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но ещё и способствовали возвращению беженцев". Асад поблагодарил Россию, каждого её гражданина за помощь его стране.