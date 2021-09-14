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Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Сирии Асадом

Президенты обсудили борьбу с терроризмом, процесс политической нормализации в САР. Гость поблагодарил Россию и каждого её гражданина за помощь.

14 сентября, 04:00
<p>Фото © Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера. Встреча состоялась в Представительском кабинете Кремля.

"Хочу поздравить вас с прошедшим недавно днём рождения. И, конечно, уже в личном формате — с очень хорошим результатом президентских выборов", — сказал Путин, приветствуя гостя.

Российский лидер считает, что результаты выборов говорят о доверии Асаду со стороны народа. Несмотря на все сложности в стране, с ним связывают процесс восстановления. Также Путин отметил работу Асада по налаживанию диалога с политическими оппонентами, выразил надежду на то, что этот процесс будет продолжаться.

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"Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперёд. Но для этого очень многое сделано. Нашими совместными усилиями освобождена основная — подавляющая по размерам — территория Сирийской Республики", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что главная проблема — присутствие в Сирии военных сил некоторых государств без решения ООН. Также сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, они продолжают угрожать мирным гражданам.

Башар Асад в свою очередь отметил, что для него честь встретиться с Владимиром Путиным в Москве. Президент Сирии сказал, что армии РФ и САР добились "существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но ещё и способствовали возвращению беженцев". Асад поблагодарил Россию, каждого её гражданина за помощь его стране.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл главный секрет успеха российской армии в Сирии. Он отметил, что при осуществлении миссий в зарубежных странах Москва всегда даёт понять своим партнёрам, что её главная цель — поддержка.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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