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"Очищает от клеточного мусора": Биологи обнаружили "эликсир молодости" в сибирской пихте

Оказалось, что клетки деревьев, живущих по четыре тысячи лет, не отличаются по состоянию от молодых благодаря содержащимся в стволах и корнях терпенам.

14 сентября, 04:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сибирская пихта может очищать организм человека от "клеточного мусора", запуская процесс аутофагии. К таким выводам пришли российские учёные из научно-производственной компании "Инитиум-фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН. При таких особенностях воздействия на биохимические процессы выявленные свойства дерева можно назвать революцией в поисках "эликсира молодости и долголетия", считают в научном сообществе.

Аутофагию в клетках запускает стресс, считают некоторые учёные. К примеру, голодание или интенсивные спортивные тренировки могут стать его источником. Однако правомерность такого способа стимуляции стрессового омоложения организма — вопрос спорный. Авторы упомянутой же работы установили, что очень быстро, и притом безопасно, запускать аутофагию способны именно терпены пихты сибирской.

"Мы провели мультиомиксное исследование комплексного воздействия терпенов на клетку. Данные об изменении экспрессии 20 тысяч генов и количественный анализ протеома (совокупности белковых молекул организма. — Прим. Лайфа) позволили пролить свет на механизм, лежащий в основе биологических эффектов терпенов пихты сибирской", — рассказала РИА "Новости" научный сотрудник лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Анастасия Липатова.

Учёные взяли для исследований терпены, содержащиеся в корнях и стволе широко известного хвойного растения. Выяснилось, что пихты живут по четыре тысячи лет и клетки старого дерева ничем не отличаются от клеток молодого растения. Омоложение же в клетках лёгочной ткани человека начинается даже при использовании терпенов в малых концентрациях. А значит, организму легче восстанавливаться после различных инфекционных заболеваний, в том числе после коронавирусной инфекции и гриппа.

"Мы увидели, как аутофагия перерабатывает дисфункциональный материал клеток и таким образом поддерживает энергетический гомеостаз. Благодаря этому предотвращается накопление вредных веществ в клетке, в том числе и вирусов. Мы стоим на пороге открытия "эликсира молодости", который сможет значительно увеличивать продолжительность жизни человека", — говорит руководитель научных проектов компании "Инитиум-фарм" Фания Маганова.

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Ранее Лайф рассказывал, что учёные при помощи овец раскрыли тайну долголетия. У этих животных весьма низкая продолжительность жизни, что помогло специалистам детально изучить вопрос.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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