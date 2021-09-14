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"Без лица": Кардашьян шокировала всех, явившись на Met Gala в чёрной ткани с ног до головы

То ли как призрак, то ли как Канье Уэст — такое странное тяготение к маске даже без прорезей для глаз и носа испытывает в последнее время американская дива.

14 сентября, 04:31

Ким Кардашьян шокировала всех, явившись на Met Gala обтянутой тканью с ног до головы. Фото © Twitter / Vogue

В музее Метрополитен в Нью-Йорке на очередном крупном благотворительном мероприятии Met Gala Ким Кардашьян узнали не сразу. Ведь она появилась "без лица" — полностью обтянутая чёрной тканью с головы до ног, в наряде с дыркой, оставленной только для хвоста на затылке.

  • Самым безупречным эксперты моды считают образ Иман на Met Gala. Кадр из видео © Twitter / Vogue
    Самым безупречным эксперты моды считают образ Иман на Met Gala. Кадр из видео © Twitter / Vogue
  • Билли Айлиш предстала впервые в столь женственном образе — Мэрилин Монро на Met Gala. Кадр из видео © Twitter / Vogue
    Билли Айлиш предстала впервые в столь женственном образе — Мэрилин Монро на Met Gala. Кадр из видео © Twitter / Vogue
  • Серена Уильямс на Met Gala в костюме павлина, но в комбинезоне от Gucci. Кадр из видео © Twitter / Vogue
    Серена Уильямс на Met Gala в костюме павлина, но в комбинезоне от Gucci. Кадр из видео © Twitter / Vogue

Самым безупречным эксперты моды считают образ Иман на Met Gala. Кадр из видео © Twitter / Vogue

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Точно так же странно — весь в чёрном и с плотной маской на лице — выглядел и сопровождавший её мужчина. Фанаты шумно выдохнули: "Вот это да! Неужели всё-таки Канье Уэст?!" Ведь именно так, с закрытым балаклавой лицом, в последнее время на публике появляется её бывший муж — знаменитый рэпер. Однако, по версии некоторых СМИ, это мог быть Демна Гвасалия, который как раз и создавал образы для Ким и Канье на презентации его альбома.

Впрочем, на нью-йоркский благотворительный бал и другие звёзды постарались одеться, удивив публику. Так, Билли Айлиш предстала впервые в столь женственном образе Мэрилин Монро — в пудровом наряде с пышной юбкой от Oscar de la Renta, а Серена Уильямс — в костюме павлина, но в комбинезоне от Gucci. Самым безупречным эксперты моды считают образ, выбранный 66-летней манекенщицей Иман, — сложный наряд с огромной, но элегантной шляпой из перьев от Harris Reed.

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Канье испугал всех своими неадекватными выходками в Instagram, но особенно досталось Дрейку

Кстати, вернёмся к странному тяготению к балаклавам у Кардашьян — ранее Лайф писал, что накануне на регистрацию бала Met Gala она пришла в балаклаве из кожи от Balenciaga, чем напугала фанатов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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