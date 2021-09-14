"Без лица": Кардашьян шокировала всех, явившись на Met Gala в чёрной ткани с ног до головы

То ли как призрак, то ли как Канье Уэст — такое странное тяготение к маске даже без прорезей для глаз и носа испытывает в последнее время американская дива.