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Телефонные мошенники начали звонить жертвам с номеров россиян

В таких случаях специалисты советуют в первую очередь обращаться к своему оператору связи.

14 сентября, 05:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мошенники начали использовать чужие телефонные номера для выманивания денежных средств у россиян. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Речь идёт об уже привычной схеме обмана, когда граждане получают звонки от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками полиции или финансовых учреждений. Однако при обратном звонке трубку в данном случае берут реальные владельцы номеров, отметил собеседник агентства.

Как мошенники чаще всего выманивают у россиян деньги, рассказали в МВД

Как мошенники чаще всего выманивают у россиян деньги, рассказали в МВД

"При обратном звонке на входящий номер телефона недоверчивые граждане попадали на реальных владельцев номеров, которые не в курсе, что их телефон по подмену участвует в преступной схеме", — сказал он.

Отмечается, что в этом случае в первую очередь необходимо обратиться к своему оператору связи, объяснив, что номер используется для мошенничества. Также следует оставаться бдительным и не вступать в диалог с незнакомыми лицами, которые предлагают совершить какие-либо операции с вашими деньгами, особенно если человек на другом конце провода представляется сотрудником правоохранительных органов.

Ранее Лайф писал, что телефонные мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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