В России может втрое вырасти налог на добычу для металлургов

Налог на добычу для российских металлургических компаний может вырасти примерно в три раза, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект направлений налоговой и бюджетной политики, разработанный Министерством финансов РФ.

Сейчас налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не превышает 1–2% от выручки компаний. В правительстве предложили увеличить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10, что фактически повысит налоги в три раза. Уточняется, что соответствующие изменения могут быть внесены в Налоговый кодекс уже 20 сентября.

Такое решение в правительстве объяснили тем, что российские металлургические компании имеют достаточно высокий уровень дохода, но при этом мало инвестируют. Эксперты считают, что подобные меры Минфина увеличат налоговую нагрузку на металлургическую отрасль примерно на 100 миллиардов рублей в год.