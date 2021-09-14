"Гонщик" без прав устроил дрифт у ТЦ в Иркутске и погиб при попытке скрыться от полиции
Молодой человек на скорости врезался в спецтехнику, которая ночью убирала грязь на трассе.
Отчаянный "гонщик" в Иркутске погиб при попытке скрыться от полиции. Видео © Официальный сайт УМВД России по Иркутской области
В Иркутске водитель-экстремал разбился, когда попытался уйти от полиции. Стражи порядка заметили его, когда тот на Toyota Premio выполнял опасные манёвры на парковке торгового центра. Они решили остановить 24-летнего нарушителя, но их требование он проигнорировал и стал уезжать.
"Во время погони инспекторы ГИБДД неоднократно через специальное громкоговорящее устройство просили лихача остановиться, предоставляя ему такую возможность, однако автолюбитель только увеличивал скорость", — говорится на сайте Управления МВД РФ по Иркутской области.
В итоге на Академическом мосту водитель седана не справился с управлением и столкнулся с подметально-уборочной техникой, которая ночью чистила дорогу. В результате 24-летний водитель скончался на месте ДТП. 48-летний водитель уборочной техники и пассажир не пострадали.
В региональном управлении МВД РФ отметили, что 24-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения, автомобиль не был зарегистрирован должным образом в подразделении ГИБДД и в момент автоаварии, по предварительной информации, нарушитель не был пристёгнут ремнём безопасности. По факту аварии ведётся проверка.
А ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП в посёлке Стрельцово в Ленобласти, в результате которого два человека погибли. Автомобиль "Порше" снёс столб, после чего улетел в кювет и загорелся. Как выяснилось позже, в автомобиле находились гонщик Иван Куренбин и его гражданская жена Татьяна Игушина, они погибли.
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