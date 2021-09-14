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Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Под его руководством были ликвидированы банды террористов в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана.

14 сентября, 07:49
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<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Герой России Виктор Казанцев, командовавший объединённой группировкой войск на Северном Кавказе, скончался в краснодарской больнице после продолжительной болезни. Об этом сообщил представитель Южного военного округа со ссылкой на родных генерала.

"Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", — рассказал он РИА "Новости".

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С конца 1990-х годов Казанцев командовал операциями в Чечне, под его руководством были ликвидированы банды террористов в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. Также до 2004 года он был первым полномочным представителем главы государства в ЮФО.

Ранее Лайф писал, что в возрасте 73 лет ушёл из жизни полковник в отставке Геннадий Кузнецов. Он был командиром краснодарской "Альфы" и героем штурма дворца Амина в Кабуле.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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