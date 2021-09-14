Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Под его руководством были ликвидированы банды террористов в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Герой России Виктор Казанцев, командовавший объединённой группировкой войск на Северном Кавказе, скончался в краснодарской больнице после продолжительной болезни. Об этом сообщил представитель Южного военного округа со ссылкой на родных генерала.
"Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", — рассказал он РИА "Новости".
С конца 1990-х годов Казанцев командовал операциями в Чечне, под его руководством были ликвидированы банды террористов в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. Также до 2004 года он был первым полномочным представителем главы государства в ЮФО.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 73 лет ушёл из жизни полковник в отставке Геннадий Кузнецов. Он был командиром краснодарской "Альфы" и героем штурма дворца Амина в Кабуле.
Комментариев: 0