Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Герой России Виктор Казанцев, командовавший объединённой группировкой войск на Северном Кавказе, скончался в краснодарской больнице после продолжительной болезни. Об этом сообщил представитель Южного военного округа со ссылкой на родных генерала.

"Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", — рассказал он РИА "Новости".

С конца 1990-х годов Казанцев командовал операциями в Чечне, под его руководством были ликвидированы банды террористов в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. Также до 2004 года он был первым полномочным представителем главы государства в ЮФО.