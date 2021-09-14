Бастрыкин поручил встретиться с жителями Подмосковья, устроившими митинг из-за убийства пенсионерки

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководству подмосковного подразделения ведомства разобраться в конфликте, возникшем из-за убийства пенсионерки под Сергиевым Посадом, и изучить все жалобы местных жителей.

"Руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. установить причины и условия, способствовавшие возникшей конфликтной ситуации в одном из посёлков Московской области. Руководителю регионального подразделения поручено организовать приём местных жителей, внимательно выслушать их жалобы, принять имеющиеся заявления и при наличии оснований процессуально проверить все доводы", — говорится в сообщении на сайте СУ СК России.

Руководителю Следственного управления СК РФ поручено представить доклад о расследовании уголовного дела в отношении двух граждан соседних государств, подозреваемых в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.