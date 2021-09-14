"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" совместно с сенаторами Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект об отмене обязательного техосмотра личных транспортных средств в стране. Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

"В случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц, для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной", — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что процедура останется обязательной в том числе и для тех водителей, которые ставят транспортное средство на учёт после покупки либо при изменении конструкции и замене основных запчастей автомобиля. Авторами законопроекта стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава думской фракции партии Сергей Неверов, председатель транспортного комитета Госдумы Евгений Москвичёв и председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.