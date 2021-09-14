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"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра

Предполагается, что процедура останется обязательной для коммерческого автотранспорта.

14 сентября, 08:45
<p>Фото © ТАСС / Пальм Елена</p>

Фото © ТАСС / Пальм Елена

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" совместно с сенаторами Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект об отмене обязательного техосмотра личных транспортных средств в стране. Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

"В случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц, для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной", — отмечается в сообщении.

В кабмине пообещали поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра

В кабмине пообещали поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра

При этом уточняется, что процедура останется обязательной в том числе и для тех водителей, которые ставят транспортное средство на учёт после покупки либо при изменении конструкции и замене основных запчастей автомобиля. Авторами законопроекта стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава думской фракции партии Сергей Неверов, председатель транспортного комитета Госдумы Евгений Москвичёв и председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Ранее Лайф писал подробно, кого могут затронуть новые правила техосмотра в РФ. Они уже вступили в силу, но к ним заявлены серьёзные поправки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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