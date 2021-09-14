В ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров по обмену пленными

Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе вновь сорвала заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. По её словам, Киев использовал процессуальный вопрос для блокирования работы подгруппы, как и на прошлом заседании.

"Истинная же причина срыва заседания остаётся неизменной — нежелание и неспособность Украины выполнять свои обязательства по всем вопросам повестки дня: процессуальной очистке и возможности подготовки новых этапов обменов", — подчеркнула Ковшарь.

Также она отметила, что Украина до сих пор не согласовала технические параметры работы двух новых пропускных пунктов на линии разграничения и не предоставила круглосуточные гарантии безопасности, хотя давно пытается декларировать их как открытые.