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В ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров по обмену пленными

Там заявили о нежелании и неспособности Незалежной выполнять свои обязательства.

14 сентября, 08:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе вновь сорвала заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. По её словам, Киев использовал процессуальный вопрос для блокирования работы подгруппы, как и на прошлом заседании.

"Истинная же причина срыва заседания остаётся неизменной — нежелание и неспособность Украины выполнять свои обязательства по всем вопросам повестки дня: процессуальной очистке и возможности подготовки новых этапов обменов", — подчеркнула Ковшарь.

Также она отметила, что Украина до сих пор не согласовала технические параметры работы двух новых пропускных пунктов на линии разграничения и не предоставила круглосуточные гарантии безопасности, хотя давно пытается декларировать их как открытые.

Европе предложили определиться: Киев намерен выйти из Минских соглашений

Европе предложили определиться: Киев намерен выйти из Минских соглашений

Ранее советник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев больше не связан обязательствами Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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