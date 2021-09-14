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Сальвадор объявил о начале вакцинации от ковида детей от 6 до 11 лет

Официально в стране признано три препарата, но каким именно будут прививать несовершеннолетних, не уточняется.

14 сентября, 08:29
<p>Фото © ТАСС / EPA / CHEMA MOYA</p>

Фото © ТАСС / EPA / CHEMA MOYA

Власти Сальвадора объявили о начале вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом в своём твиттере сообщил президент страны Найиб Букеле.

"В Сальвадоре разрешена иммунизация от CoViD-19 детей от 6 до 11 лет. Помните, что вакцина является добровольной, универсальной и бесплатной", написал он, призвав жителей воспользоваться этой возможностью.

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Так, Сальвадор стал первой страной в Центральной Америке, где официально разрешена вакцинация детей данной возрастной группы. По данным из открытых источников, на сегодняшний день в стране признано три вакцины: Pfizer/Biotech, AstraZeneca и Sinovac. Каким именно препаратом будут прививать детей, не уточняется.

Ранее Сальвадор стал первой в мире страной, признавшей криптовалюту биткоин полноценным платёжным средством.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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