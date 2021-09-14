Госпитализированный с ковидом Дмитрий Киселёв рассказал о своём самочувствии

Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв, который накануне был госпитализирован с коронавирусом, рассказал Лайфу о своём самочувствии. По его словам, благодаря российской вакцине "Спутник V" болезнь протекает легко.

"Спутник" работает, поправляюсь. Пока ПЦР+, но остальные параметры в норме, дышал и дышу сам. Вчера прошёл по больничному коридору шесть километров. Сегодня пройду больше", — сказал он.