Госпитализированный с ковидом Дмитрий Киселёв рассказал о своём самочувствии
Телеведущий заявил, что дышит сам, а накануне даже прошёл по больничному коридору шесть километров.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв, который накануне был госпитализирован с коронавирусом, рассказал Лайфу о своём самочувствии. По его словам, благодаря российской вакцине "Спутник V" болезнь протекает легко.
"Спутник" работает, поправляюсь. Пока ПЦР+, но остальные параметры в норме, дышал и дышу сам. Вчера прошёл по больничному коридору шесть километров. Сегодня пройду больше", — сказал он.
Его состояние оценивается как средней тяжести. Журналист уточнил, что степень поражения лёгких составляет КТ-2, на языке врачей это примерно 25–50%.
Напомним, что летом в больницу с коронавирусной инфекцией попал другой известный телеведущий — Дмитрий Борисов, а Иван Ургант перенёс инфекцию ещё в марте.
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