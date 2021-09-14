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Госпитализированный с ковидом Дмитрий Киселёв рассказал о своём самочувствии

Телеведущий заявил, что дышит сам, а накануне даже прошёл по больничному коридору шесть километров.

14 сентября, 08:02
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв, который накануне был госпитализирован с коронавирусом, рассказал Лайфу о своём самочувствии. По его словам, благодаря российской вакцине "Спутник V" болезнь протекает легко.

"Спутник" работает, поправляюсь. Пока ПЦР+, но остальные параметры в норме, дышал и дышу сам. Вчера прошёл по больничному коридору шесть километров. Сегодня пройду больше", — сказал он.

Его состояние оценивается как средней тяжести. Журналист уточнил, что степень поражения лёгких составляет КТ-2, на языке врачей это примерно 25–50%.

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Напомним, что летом в больницу с коронавирусной инфекцией попал другой известный телеведущий — Дмитрий Борисов, а Иван Ургант перенёс инфекцию ещё в марте.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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