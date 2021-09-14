Правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Правительство России утвердило второй пакет мер поддержки отрасли информационных технологий. В разработке дорожной карты принимали участие ведущие российские IT-компании и отраслевые общественные организации, партия "Единая Россия".

"Дорожная карта" включает 62 мероприятия. 20 их них носят общесистемный характер, а 42 направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок.

"Они (мероприятия) предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских ИТ-компаний, стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских ИТ-решений на зарубежных рынках", — говорится в сообщении кабмина.

В частности, в дорожной карте значатся такие пункты: создание в России института IT-омбудсмена;

проведение эксперимента по применению телемедицинских сервисов для постановки диагноза пациентам;

стимулирование перехода школ на отечественное программное обеспечение;

создание условий привлечения и возврата в Россию IT-специалистов: упрощённое получение вида на жительство и льготной ипотеки;

создание фонда поддержки разработки видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю;

внесение предложений по внедрению в регионах электронных рецептов на лекарства.