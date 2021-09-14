Правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли
План направлен на повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса.
Фото © Shutterstock
Правительство России утвердило второй пакет мер поддержки отрасли информационных технологий. В разработке дорожной карты принимали участие ведущие российские IT-компании и отраслевые общественные организации, партия "Единая Россия".
"Дорожная карта" включает 62 мероприятия. 20 их них носят общесистемный характер, а 42 направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок.
"Они (мероприятия) предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских ИТ-компаний, стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и продвижению российских ИТ-решений на зарубежных рынках", — говорится в сообщении кабмина.
В частности, в дорожной карте значатся такие пункты:
- создание в России института IT-омбудсмена;
- проведение эксперимента по применению телемедицинских сервисов для постановки диагноза пациентам;
- стимулирование перехода школ на отечественное программное обеспечение;
- создание условий привлечения и возврата в Россию IT-специалистов: упрощённое получение вида на жительство и льготной ипотеки;
- создание фонда поддержки разработки видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю;
- внесение предложений по внедрению в регионах электронных рецептов на лекарства.
А ранее в правительстве анонсировали новые функции на портале госуслуг. Так, органы власти, которые оказывают гражданам различные соцуслуги, будут планово переводить самые востребованные из них в электронный вид.
Комментариев: 0