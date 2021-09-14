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"Ростелеком" предложил запретить использование публичных серверов Google

Компания рекомендовала российские аналоги под собственным управлением или ресурсы Национальной системы доменных имён.

14 сентября, 08:43
<p>Фото © Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto

В Интернете появилось письмо от российского провайдера "Ростелеком" к макрорегиональным филиалам компании с просьбой о запрете использования публичных DNS-серверов Google (IP-адреса 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протокола DoH. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник из IT-рынка.

Представитель "Ростелекома" подтвердил подлинность письма, которое появилось в Telegram-канале "Зателеком". Вместо указанных DNS-серверов и DoH компания предложила использовать российские аналоги под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имён.

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"Речь идёт о технологических работах, направленных на повышение надёжности и оптимизации работы сетей связи", — заверил представитель "Ростелекома" в беседе с изданием.

DNS является системой доменных имён, позволяющей преобразовывать буквенный адрес страницы в Интернете в IP-адрес устройства или сервера. DNS от Google и Cloudflare позволяет ускоренно грузить веб-страницы, шифровать трафик посредством DoH — что не даёт оператору возможности увидеть тот ресурс, к которому обращается клиент, — а также защищать пользователей от сайтов, маскирующихся под другие.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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