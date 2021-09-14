Массовое отключение электричества произошло в Екатеринбурге
Энергетики говорят, что произошло нарушение работы кабеля, однако точную причину ЧП пока не называют.
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В нескольких районах Екатеринбурга произошёл массовый сбой в работе электросетей. В итоге обесточены оказались небоскрёб "Высоцкий", здание Свердловского областного суда, а также офисы банков и светофоры.
Как уточняет Ura.ru, официально причина сбоя ещё не установлена. При этом в пресс-службе "МРСК Урала" сообщили порталу, что масштабное отключение произошло в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга из-за повреждений кабеля. Энергоснабжение обещали восстановить в течение часа. На месте работают специалисты, параллельно осуществляется перевод нагрузки на резервные схемы. Подробностей инцидента пока нет, но не исключается внешнее воздействие на кабель, сказали в компании.
А ранее Лайф рассказывал, как в Брянской области из-за урагана без электричества остался 21 населённый пункт. Это произошло сразу в четырёх муниципальных образованиях: Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском районах. Без света тогда осталось порядка 1200 человек.
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