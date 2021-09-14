Массовое отключение электричества произошло в Екатеринбурге

В нескольких районах Екатеринбурга произошёл массовый сбой в работе электросетей. В итоге обесточены оказались небоскрёб "Высоцкий", здание Свердловского областного суда, а также офисы банков и светофоры.

Как уточняет Ura.ru, официально причина сбоя ещё не установлена. При этом в пресс-службе "МРСК Урала" сообщили порталу, что масштабное отключение произошло в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга из-за повреждений кабеля. Энергоснабжение обещали восстановить в течение часа. На месте работают специалисты, параллельно осуществляется перевод нагрузки на резервные схемы. Подробностей инцидента пока нет, но не исключается внешнее воздействие на кабель, сказали в компании.