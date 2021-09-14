В центре Москвы убили врача-рентгенолога

13 сентября в центре Москвы был убит врач-рентгенолог поликлиники "Литфонда" Андрей Кравцов, когда вечером возвращался с работы домой. Преступника удалось задержать по горячим следам, сообщает МК.

Трагедия произошла около восьми-девяти вечера на Большом Краснохолмском мосту. По предварительной версии, между 66-летним врачом и 22-летним прохожим, который оказался уроженцем Иркутской области, произошёл конфликт. Кравцов применил перцовый баллончик, а мужчина ударил его ножом в голову. Удар был настолько сильным, что холодное оружие в руках злоумышленника сломалось. Врач скончался от полученного ранения.