В центре Москвы убили врача-рентгенолога
По горячим следам сотрудники полиции задержали 22-летнего уроженца Иркутской области.
13 сентября в центре Москвы был убит врач-рентгенолог поликлиники "Литфонда" Андрей Кравцов, когда вечером возвращался с работы домой. Преступника удалось задержать по горячим следам, сообщает МК.
Трагедия произошла около восьми-девяти вечера на Большом Краснохолмском мосту. По предварительной версии, между 66-летним врачом и 22-летним прохожим, который оказался уроженцем Иркутской области, произошёл конфликт. Кравцов применил перцовый баллончик, а мужчина ударил его ножом в голову. Удар был настолько сильным, что холодное оружие в руках злоумышленника сломалось. Врач скончался от полученного ранения.
Ранее в Северодвинске подростки зарезали сверстника за замечание. Сейчас правоохранители разыскивают предполагаемых убийц 17-летнего парня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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