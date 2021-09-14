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В центре Москвы убили врача-рентгенолога

По горячим следам сотрудники полиции задержали 22-летнего уроженца Иркутской области.

14 сентября, 08:57
<p>Фото © <a href="https://lit-clinic.ru/doctors/vrach-rentgenolog/kravtcov-andrei-konstantinovich/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центральная поликлиника "Литфонд"</a></p>

Фото © Центральная поликлиника "Литфонд"

13 сентября в центре Москвы был убит врач-рентгенолог поликлиники "Литфонда" Андрей Кравцов, когда вечером возвращался с работы домой. Преступника удалось задержать по горячим следам, сообщает МК.

Трагедия произошла около восьми-девяти вечера на Большом Краснохолмском мосту. По предварительной версии, между 66-летним врачом и 22-летним прохожим, который оказался уроженцем Иркутской области, произошёл конфликт. Кравцов применил перцовый баллончик, а мужчина ударил его ножом в голову. Удар был настолько сильным, что холодное оружие в руках злоумышленника сломалось. Врач скончался от полученного ранения.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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