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Путин заявил, что переходит на самоизоляцию

Накануне во время общения с паралимпийцами глава государства рассказывал, что большое количество людей в его окружении заразились коронавирусом.

14 сентября, 08:55
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал, что переходит на самоизоляцию.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции", — говорится в сообщении Кремля.

В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

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Напомним, накануне во время общения с паралимпийцами в Кремле Владимир Путин заявил, что большое количество людей в его окружении заразились коронавирусом. Он не исключил, что ему придётся перейти на режим самоизоляции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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