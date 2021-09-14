Путин заявил, что переходит на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал, что переходит на самоизоляцию.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции", — говорится в сообщении Кремля.

В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.