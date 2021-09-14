Путин заявил, что переходит на самоизоляцию
Накануне во время общения с паралимпийцами глава государства рассказывал, что большое количество людей в его окружении заразились коронавирусом.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал, что переходит на самоизоляцию.
"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции", — говорится в сообщении Кремля.
В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.
Напомним, накануне во время общения с паралимпийцами в Кремле Владимир Путин заявил, что большое количество людей в его окружении заразились коронавирусом. Он не исключил, что ему придётся перейти на режим самоизоляции.
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