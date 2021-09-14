В России за сутки выявили 17 837 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 17 837 новых случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц 15 907 человек и зафиксирован 781 летальный исход. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб.

Как отмечается, у 6,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Прирост новых случаев инфицирования в относительном выражении составил 0,25%. Больше всего их выявлено в Санкт-Петербурге (839), Москве (1609) и Подмосковье (796).

С момента начала эпидемии в Российской Федерации зарегистрировано 7 176 085 случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением остаётся 1 128 806 пациентов с ковидом.