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В России за сутки выявили 17 837 новых случаев коронавируса

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 7 176 085 заражённых ковидом.

14 сентября, 08:55
<p>Фото © ТАСС / Роман Соколов</p>

Фото © ТАСС / Роман Соколов

В России за минувшие сутки выявлено 17 837 новых случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц 15 907 человек и зафиксирован 781 летальный исход. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб.

Как отмечается, у 6,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Прирост новых случаев инфицирования в относительном выражении составил 0,25%. Больше всего их выявлено в Санкт-Петербурге (839), Москве (1609) и Подмосковье (796).

С момента начала эпидемии в Российской Федерации зарегистрировано 7 176 085 случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением остаётся 1 128 806 пациентов с ковидом.

Ранее инфекционисты объяснили, как отличить CoViD-19 от гриппа или ОРВИ. На начальном этапе можно перепутать любые респираторные заболевания с лёгкой формой ковида. Однако дальнейшее развитие болезни может оказаться нелёгким, если не распознать болезнь сразу.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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