НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Чёрном море у порта Тамань произошла утечка мазута

По данным спасательных служб, разлив был локализован, в настоящее время производится сбор нефтепродукта.

14 сентября, 09:00
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mchs.press23/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Краснодарский край</a></p>

Фото © Facebook / МЧС Краснодарский край

При подготовке к рейсу сухогруза в акватории Чёрного моря у порта Тамань был обнаружен разлив мазута. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь загрязнения составила 450 квадратных метров.

По данным морспасслужбы, утечка произошла на расстоянии около пяти километров от берега. Вокруг пятна мазута выставлены боновые заграждения. Из сообщения ведомства также следует, что в ликвидации последствий задействовано 18 спасателей и три единицы техники. В настоящее время производится сбор нефтепродукта.

Ранее в Республике Коми был объявлен режим ЧС из-за утечки нефтепродуктов в реку. На водоёме были установлены боновые заграждения, а также проведён мониторинг акватории реки.

"Вот это мы приехали!": У Сахалина российское судно пробило борт китайскому

"Вот это мы приехали!": У Сахалина российское судно пробило борт китайскому

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Минприроды сообщило о снижении запасов нефти в России на треть за 10 лет

11 сентября, 01:24

Строителей Крымского моста могут перекинуть на проект порта в Тамани

13 ноября 2018, 07:52

"Это нереально": Глава фирмы-дезинфектора заявил, что доза распылённого в "Магните" вещества не могла убить людей

сегодня в 09:38

Путин обсудил с Лукашенко кризис в Афганистане и итоги учений "Запад-2021"

сегодня в 10:28

"Это вообще лайт": Эдвард Бил впервые рассказал, как ему живётся под домашним арестом

сегодня в 10:27

Новости партнеров

Layer 1