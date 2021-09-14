В Чёрном море у порта Тамань произошла утечка мазута

При подготовке к рейсу сухогруза в акватории Чёрного моря у порта Тамань был обнаружен разлив мазута. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь загрязнения составила 450 квадратных метров.

По данным морспасслужбы, утечка произошла на расстоянии около пяти километров от берега. Вокруг пятна мазута выставлены боновые заграждения. Из сообщения ведомства также следует, что в ликвидации последствий задействовано 18 спасателей и три единицы техники. В настоящее время производится сбор нефтепродукта.