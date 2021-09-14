"Какое облегчение!": Вдова "колбасного короля" отметила задержание киллера Мавриди
Пострадавшая узнала о поимке опасного преступника накануне вечером и уже успела отметить это событие.
Фото © ТАСС / Следственный комитет
Вдова застреленного Александром Мавриди "колбасного короля" Владимира Маругова Сабина Газиева назвала облегчением задержание киллера в подмосковной Искре.
"Это самый счастливый день в моей жизни. Вот правда, вы даже не представляете, что я испытала, когда узнала, что его поймали, какое облегчение", — поделилась Газиева с МК.
По словам женщины, она узнала о задержании вчера вечером. Сабина Газиева даже успела отметить поимку опасного преступника.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. За помощь в поимке Мавриди правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей.
Комментариев: 0