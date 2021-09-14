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"Какое облегчение!": Вдова "колбасного короля" отметила задержание киллера Мавриди

Пострадавшая узнала о поимке опасного преступника накануне вечером и уже успела отметить это событие.

14 сентября, 09:23
<p>Фото © ТАСС / Следственный комитет</p>

Фото © ТАСС / Следственный комитет

Вдова застреленного Александром Мавриди "колбасного короля" Владимира Маругова Сабина Газиева назвала облегчением задержание киллера в подмосковной Искре.

"Это самый счастливый день в моей жизни. Вот правда, вы даже не представляете, что я испытала, когда узнала, что его поймали, какое облегчение", — поделилась Газиева с МК.

По словам женщины, она узнала о задержании вчера вечером. Сабина Газиева даже успела отметить поимку опасного преступника.

В заброшенных зданиях с рюкзаком, полным денег: Мавриди рассказал, где скрывался больше месяца

В заброшенных зданиях с рюкзаком, полным денег: Мавриди рассказал, где скрывался больше месяца

Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. За помощь в поимке Мавриди правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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