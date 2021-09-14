Песков назвал ответственной позицией решение Путина участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ онлайн

Решение президента России Владимира Путина участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ в режиме онлайн вызвано тем, что он является контактным по коронавирусу и не должен подвергать риску своих коллег. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Фактически президент сейчас является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег — участников саммитов, которые предстоят в Душанбе завтра и послезавтра. Поэтому президент в режиме видеоконференции примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составе, а также в заседании Совета глав государств ШОС и совместном заседании глав государств ШОС и государств – членов ОДКБ", — рассказал представитель Кремля о планах президента.

При этом Песков выразил мнение, что самоизоляция Путина не повлияет на интенсивность его работы онлайн. Глава государства в эти дни будет работать из Ново-Огарева.

"Просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", — пояснил он.

Ранее стало известно, что президент России ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.