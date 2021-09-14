Глава фирмы-дезинфектора заявил, что доза распылённого в "Магните" вещества не могла убить людей. Видео © Instagram / dmitry_kutyev

Дозировка распылённого при дезинфекции в столичном "Магните" вещества не могла нанести вред здоровью, который повлёк бы за собой гибель двух человек. Об этом рассказал Дмитрий Кутьев — директор компании, выполнявшей обработку помещения магазина.

"Это нереально, это невозможно — той дозировкой средства, которое попало на арбуз, [отравить человека]. Вам любой дезинфектор страны скажет о том, что это невозможно и нереально", — рассказал глава компании в "Инстаграме".

По словам Кутьева, его компания является ведущей в своей сфере деятельности по столичному региону и предоставляет услуги по дезинфекции помещений уже десять лет. И за этот период не было ни одного случая отравления людей, тем более такого тяжёлого, подчеркнул бизнесмен.

Предприниматель рассказал, что сотрудник компании, который занимался обработкой "Магнита", делал всё по инструкции, дезинфицируя плинтусы помещения и пути миграции насекомых. Сейчас он является обвиняемым по делу о гибели бабушки и внучки. При этом фирма ежедневно обрабатывает около 300 заказов, поэтому, если бы дело было в веществе для дезинфекции, случаев отравления было бы гораздо больше, уверен Кутьев.