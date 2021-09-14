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Лайф узнал о местонахождении убийцы "колбасного короля" Мавриди

Месяц назад он вместе с другими арестантами сбежал из истринского ИВС, а накануне был задержан.

14 сентября, 09:28
<p>Фото © ТАСС / Следственный комитет</p>

Фото © ТАСС / Следственный комитет

Подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Александр Мавриди, который с 6 августа находился в бегах, направлен в изолятор временного содержания в Лобне. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что задержанного доставили в ИВС сегодня примерно в семь утра.

В заброшенных зданиях с рюкзаком, полным денег: Мавриди рассказал, где скрывался больше месяца

В заброшенных зданиях с рюкзаком, полным денег: Мавриди рассказал, где скрывался больше месяца

Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. За помощь в поимке Мавриди правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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