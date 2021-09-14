Лайф узнал о местонахождении убийцы "колбасного короля" Мавриди
Месяц назад он вместе с другими арестантами сбежал из истринского ИВС, а накануне был задержан.
Фото © ТАСС / Следственный комитет
Подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Александр Мавриди, который с 6 августа находился в бегах, направлен в изолятор временного содержания в Лобне. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Он уточнил, что задержанного доставили в ИВС сегодня примерно в семь утра.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. За помощь в поимке Мавриди правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей.
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