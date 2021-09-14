Песков заявил, что в окружении Путина ковидом заболело несколько человек

Президент РФ Владимир Путин уходит на режим самоизоляции из-за того, что несколько человек в его окружении заболели коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически президент является контактом, поэтому он должен ответственную позицию занимать и не подвергать опасности коллег, — отметил представитель Кремля. — Медики делают свою работу, это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает несколько дней".