Песков заявил, что в окружении Путина ковидом заболело несколько человек
В Кремле назвали нормальной практикой, когда контактный человек, каким сейчас является президент, уходит на самоизоляцию на несколько дней.
Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил
Президент РФ Владимир Путин уходит на режим самоизоляции из-за того, что несколько человек в его окружении заболели коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фактически президент является контактом, поэтому он должен ответственную позицию занимать и не подвергать опасности коллег, — отметил представитель Кремля. — Медики делают свою работу, это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает несколько дней".
Напомним, накануне во время общения с паралимпийцами в Кремле Владимир Путин заявил, что большое количество людей в его окружении заразились коронавирусом. Он не исключил, что ему придётся перейти на режим самоизоляции. Сегодня, 14 сентября, глава государства объявил, что временно переходит на самоизоляцию.
Комментариев: 0