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Песков заявил, что в окружении Путина ковидом заболело несколько человек

В Кремле назвали нормальной практикой, когда контактный человек, каким сейчас является президент, уходит на самоизоляцию на несколько дней.

14 сентября, 09:25

Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил

Президент РФ Владимир Путин уходит на режим самоизоляции из-за того, что несколько человек в его окружении заболели коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически президент является контактом, поэтому он должен ответственную позицию занимать и не подвергать опасности коллег, — отметил представитель Кремля. Медики делают свою работу, это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает несколько дней".

Путин заявил, что переходит на самоизоляцию

Путин заявил, что переходит на самоизоляцию

Напомним, накануне во время общения с паралимпийцами в Кремле Владимир Путин заявил, что большое количество людей в его окружении заразились коронавирусом. Он не исключил, что ему придётся перейти на режим самоизоляции. Сегодня, 14 сентября, глава государства объявил, что временно переходит на самоизоляцию.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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