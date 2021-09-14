Актёр, у которого ещё нет "Оскара": Киллер Мавриди во время задержания представился Владимиром Ивановым

Преступник, сбежавший из ИВС в Истре больше месяца назад, тут же придумал себе легенду, рассказав, что приехал в Москву из Ростова три дня назад, а за что задержан — даже не догадывается.