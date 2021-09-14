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Актёр, у которого ещё нет "Оскара": Киллер Мавриди во время задержания представился Владимиром Ивановым

Преступник, сбежавший из ИВС в Истре больше месяца назад, тут же придумал себе легенду, рассказав, что приехал в Москву из Ростова три дня назад, а за что задержан — даже не догадывается.

14 сентября, 10:10

МВД показало видео, снятое в первые минуты после задержания предполагаемого убийцы "колбасного короля" Александра Мавриди, который месяц назад вместе с другими арестантами сбежал из истринского ИВС. Оказалось, что сначала киллер-беглец выдал себя за некоего Иванова Владимира Ивановича и тут же придумал себе легенду, рассказав, что приехал в Москву из Ростова три дня назад, а за что задержан — даже не догадывается.

Киллер Мавриди во время задержания представился Владимиром Ивановым.

Видео © МВД России

Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. За помощь в поимке Мавриди правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей.


"Какое облегчение!": Вдова "колбасного короля" отметила задержание киллера Мавриди

"Какое облегчение!": Вдова "колбасного короля" отметила задержание киллера Мавриди

Накануне вечером Мавриди задержали в московском районе Митино, на улице Дубравной. Он пытался оказать сопротивление. Позже, уже на допросе, он рассказал, что скрывался от правоохранителей в заброшенных зданиях. Кроме того, сообщается, что при задержании у него обнаружили почти полмиллиона рублей в различной валюте. После дачи признательных показаний он был направлен в изолятор временного содержания.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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