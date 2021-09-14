Джабаров счёл здравомыслящим заявление генерала США об угрозе разрушения мира из-за войны с РФ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает здравомыслящим высказывание генерала ВС США о "разрушении мира" в случае конфликта США с Россией. В беседе в Лайфом сенатор напомнил о позиции Москвы: любая война или любой прямой конфликт двух сверхдержав приведёт к глобальному разрушению всего мира.

"И раз американцы это понимают, я надеюсь, они остудят свои горячие головы, особенно когда вмешиваются в дела других стран, в частности, когда пытаются создать из Украины проект "Анти-Россия", пытаются стравливать нас со странами Балтии и так далее. Я думаю, что мир подошёл к черте, когда нужно включать голову и перестать бряцать оружием", — отметил сенатор.

Джабаров считает, что пришло время, чтобы военные подтолкнули дипломатов к переговорам и обсуждению спорных моментов, так как других вариантов нет.

"А война будет последней для всех", — добавил политик.