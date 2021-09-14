Джабаров счёл здравомыслящим заявление генерала США об угрозе разрушения мира из-за войны с РФ
Сенатор объяснил Лайфу, что общество подошло к той черте, когда нужно включать голову и перестать бряцать оружием.
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает здравомыслящим высказывание генерала ВС США о "разрушении мира" в случае конфликта США с Россией. В беседе в Лайфом сенатор напомнил о позиции Москвы: любая война или любой прямой конфликт двух сверхдержав приведёт к глобальному разрушению всего мира.
"И раз американцы это понимают, я надеюсь, они остудят свои горячие головы, особенно когда вмешиваются в дела других стран, в частности, когда пытаются создать из Украины проект "Анти-Россия", пытаются стравливать нас со странами Балтии и так далее. Я думаю, что мир подошёл к черте, когда нужно включать голову и перестать бряцать оружием", — отметил сенатор.
Джабаров считает, что пришло время, чтобы военные подтолкнули дипломатов к переговорам и обсуждению спорных моментов, так как других вариантов нет.
"А война будет последней для всех", — добавил политик.
Напомним, ранее зампредседателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что одной из целей Вашингтона должно быть недопущение войны с такими странами, как Россия и Китай, поскольку военный конфликт такого масштаба приведёт к разрушительным последствиям для всего мира.
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