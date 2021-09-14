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Песков ответил на вопрос, как Путин будет голосовать на выборах в Госдуму

Ранее сегодня стало известно, что глава государства ушёл на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении.

14 сентября, 09:44
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин позже объявит о формате своего участия в голосовании на выборах в Государственную думу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Когда президент примет решение, он сообщит", — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, как Путин будет голосовать.

Песков: Путин абсолютно здоров

Песков: Путин абсолютно здоров

Ранее стало известно, что президент России ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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