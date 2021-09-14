Песков ответил на вопрос, как Путин будет голосовать на выборах в Госдуму

Ранее сегодня стало известно, что глава государства ушёл на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении.

Президент РФ Владимир Путин позже объявит о формате своего участия в голосовании на выборах в Государственную думу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Когда президент примет решение, он сообщит", — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, как Путин будет голосовать.