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В Кремле объяснили, почему не анонсировали визит Асада в Москву на встречу с Путиным

Там уточнили, что информацию для СМИ давали уже после того, как глава САР вернулся на родину.

14 сентября, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему Кремль не стал публично анонсировать встречу лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Продиктовано это было соображениями безопасности.

"Есть определённые соображения безопасности, которым нужно следовать. Совершенно очевидные. Исходя из них не анонсировалось. Информация была предоставлена СМИ уже после возвращения президента Сирии домой", — сказал он.

Официальный представитель Кремля уточнил, что главы государств провели обширный обмен мнениями, прежде всего по двусторонним отношениям, по ситуации в самой Сирии. Конечно же, Афганистан. Обменялись мнениями о планах по дальнейшему развитию взаимодействия.

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Напомним, что встреча лидеров двух государств прошла накануне в Кремле. Также Лайф рассказывал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл главный секрет успеха Российской армии в Сирии. Он отметил, что при осуществлении миссий в зарубежных странах Москва всегда даёт понять своим партнёрам, что её главная цель — поддержка.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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