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Кабмин назвал имена членов правительства, которые проголосуют на выборах в ГД онлайн

Принять участие в электронном голосовании могут жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.

14 сентября, 10:07
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Четыре заместителя председателя Правительства РФ и пять федеральных министров будут голосовать за кандидатов на выборах в Госдуму онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

"Решение голосовать онлайн приняли вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко", — говорится в сообщении.

Также в электронном голосовании примут участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.

Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму

Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму

Напомним, принять участие в электронном голосовании могут жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Оно будет проходить с 17 по 19 сентября, в те же даты, что и голосование на избирательных участках. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99%-ной готовности избирательной системы РФ к голосованию.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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