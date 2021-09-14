Финляндия начнёт выдавать визы двум новым категориям россиян

С 1 октября россияне, которые планируют отправиться в Финляндию в деловую поездку или имеют просроченные мультивизы, смогут получить новые визы. Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщил директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен.

"Нами было принято решение, что мы расширим приём визовых заявлений в наших визовых центрах в России, начиная с 1 октября. Визовые центры начнут принимать визовые заявления от двух новых групп заявителей. Это те, у кого цель поездки деловая, вторая категория — это все заявители, у которых есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет", — сказал директор.

Он отметил, что приём будет осуществляться по предварительной записи. Согласно стратегии финского правительства, в стране снимут коронавирусные ограничения после того, как будет привито 80% населения, ограничения на внешних границах отменят позже. По словам Туоминена, каждый заявитель должен будет подписать документ, обязующий его самостоятельно проверить свои основания для въезда в Финляндию.