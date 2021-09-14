Названо два самых популярных женских имени среди аферистов в Сети

Аналитики сервиса объявлений "Юла" выяснили, какие имена чаще всего используют мошенники в своих профилях на платформе. Исследователи сообщили, что во втором квартале 2021 года заметили "значительное увеличение количества аккаунтов с именами Маша и Оля". По словам разработчиков, выяснить, с чем это связано, невозможно.

Тем не менее, по данным сервиса, которые есть в распоряжении Лайфа, сразу после регистрации в приложении владельцы таких аккаунтов рассылали обычным пользователям сообщения, вроде "Я заинтересовалась вашим товаром, но тут не могу переписываться. Перейдём в WhatsApp? вот номер: ...".

Разработчики сообщают, что, перед тем как аккаунт был заблокирован администрацией, один такой пользователь мог успеть отправить до 30 таких сообщений. По статистике, некоторые пользователи действительно переходили по указанному номеру в сторонний мессенджер, а далее мошенники классическим образом "атаковали" своих жертв.

В настоящее время сервис объявлений работает над ускорением нейросетей, которые фиксируют подозрительную активность в чатах: это поможет снизить вероятность подобных атак. Теперь с момента регистрации жулика до блокировки его аккаунта проходит не более трёх-пяти минут. "Юла" также добавила в приложение возможность удаления чатов: если пользователь не успел прочитать сообщение мошенника, оно автоматически удалится после блокировки аккаунта злоумышленника.