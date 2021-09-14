Москва направила Праге запрос в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти

Российская сторона направила запрос в Чехию для установления обстоятельств задержания гражданина РФ Александра Франчетти в аэропорту Праги. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Для установления всех обстоятельств задержания Франчетти РФ уже направлены запросы в Чешскую Республику. Задержанному гражданину с целью обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь", — цитирует её слова ТАСС.

Петренко уточнила, что Следственный комитет совместно с МИД РФ тщательно изучает причины и правовые основания задержания Франчетти. Международный ордер на его арест выдала Украина. Представитель СК отметила, что Москва гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за её пределами в соответствии с конституцией.

Ранее в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александра Молохова, Киев ранее выдвигал против нашего соотечественника обвинения. При депортации на Украину Франчетти грозит "верная смерть", подчеркнул политический деятель.