Москва направила Праге запрос в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти
Данным вопросом занимается СУ СК России во взаимодействии с Министерством иностранных дел.
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Российская сторона направила запрос в Чехию для установления обстоятельств задержания гражданина РФ Александра Франчетти в аэропорту Праги. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Для установления всех обстоятельств задержания Франчетти РФ уже направлены запросы в Чешскую Республику. Задержанному гражданину с целью обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь", — цитирует её слова ТАСС.
Петренко уточнила, что Следственный комитет совместно с МИД РФ тщательно изучает причины и правовые основания задержания Франчетти. Международный ордер на его арест выдала Украина. Представитель СК отметила, что Москва гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за её пределами в соответствии с конституцией.
Ранее в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александра Молохова, Киев ранее выдвигал против нашего соотечественника обвинения. При депортации на Украину Франчетти грозит "верная смерть", подчеркнул политический деятель.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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