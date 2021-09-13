Что известно о задержанном в Чехии россиянине Александре Франчетти В аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной, был задержан участник "Крымской весны" россиянин Александр Франчетти. 13 сентября, 14:32 Фото © Instagram / franchettialeksandr

О задержании Франчетти сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при Президенте России Александр Молохов. Очевидно, что он дал очень точную формулировку произошедшему: "активизация русофобских сил в Восточной Европе" и "опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей".

О жизни Франчетти до 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, известно немногое. Родился в Воронеже, где окончил местную школу. Работал инструктором по фитнесу. Долгое время проживал в Чехии и даже имеет в этой стране с начала 2000-х вид на жительство. В Праге также трудился в одном из залов тренером. О своей необычной фамилии он никогда не говорил и, кажется, старается обходить этот вопрос в интервью.

Одной из главных причин задержания россиянина называется его участие в событиях в Крыму в 2014 году. Сам Франчетти рассказывает, что приехал туда 25 февраля из Воронежа, где у него был спортивный контракт, чтобы "защитить свою девушку". За три дня фитнес-тренеру удалось организовать разведывательный отряд, который получил название "Северный ветер". В него входило 12 человек. Главной задачей группы, по его словам, было следить за диверсионными действиями украинских бандформирований в лесной полосе и охранять инфраструктурные объекты. Полученные данные передавались в штаб ВМФ России.

Наша группа преследовала цель пресечь проникновение различных группировок на территорию Севастополя. Мы наблюдали за окрестностями, передвижением машин, необычных машин, искали укрытия Александр Франчетти

Позже Франчетти удостоился медали "За возвращение Крыма" и остался в Севастополе. Он выдвигал свою кандидатуру в народные избранники по муниципальному округу, но безуспешно. В 2015-м стал помощником депутата парламента республики Ольги Хомяковой.

Тогда же Франчетти попал в базу украинского сайта "Миротворец", заблокированного в России, и создал региональную военно-патриотическую общественную организацию "Севастопольская оборона". На данный момент она по-прежнему действует.

Позднее Франчетти вернулся в Чехию продолжать свою спортивную деятельность. Угрозы в адрес гражданина России появились ещё в 2019 году, когда представитель МВД Чешской Республики заявил о возможности лишения его вида на жительство.

Если окажется, что иностранец, располагающий действующим разрешением на проживание, представляет собой угрозу безопасности Чешской Республике, то будут использованы все законные средства для обеспечения безопасности чешских граждан. В числе таких средств, например, есть возможность аннулировать такому лицу разрешение на пребывание Ондржей Кратошка Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии

После задержания Франчетти в чешском аэропорту председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России "тщательным образом изучить причины и правовые основания" задержания россиянина и заявил о "недопустимости злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам".

Авторы Алексей Соков