Госпитализирован 76-летний президент Чехии Милош Земан
От чего будут лечить политика, официально не сообщается, однако давно известно, что он страдает невропатией ног.
Фото © novinky.cz
Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в центральный военный госпиталь в Праге. Об этом сообщила во вторник местная газета Pravo. 76-летний политик прибыл в медучреждение самостоятельно, а позже у дверей больницы была замечена его супруга, прибывшая поддержать Земана.
Госпитализирован 76-летний президент Чехии Милош Земан. Видео © novinky.cz
Точная причина госпитализации чешского президента не сообщается, однако давно известно, что он страдает невропатией ног. Из-за этой болезни Милошу Земану недавно пришлось переместиться в инвалидное кресло. Среди других недугов, с которыми политик обращался к врачам в последние годы, слабый слух, пониженное артериальное давление и диабет.
В конце лета Лайф сообщал о госпитализации 84-летнего экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, причём это было уже не первый раз за год, когда политик вынужден обращаться за помощью к врачам. А в июле президента Бразилии Болсонару экстренно госпитализировали с болями в животе. Правда, у его пресс-службы была другая версия: представители политика утверждают, что он обратился к медикам из-за непрекращающейся икоты.
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