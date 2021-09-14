Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в центральный военный госпиталь в Праге. Об этом сообщила во вторник местная газета Pravo. 76-летний политик прибыл в медучреждение самостоятельно, а позже у дверей больницы была замечена его супруга, прибывшая поддержать Земана.

Госпитализирован 76-летний президент Чехии Милош Земан. Видео © novinky.cz

Точная причина госпитализации чешского президента не сообщается, однако давно известно, что он страдает невропатией ног. Из-за этой болезни Милошу Земану недавно пришлось переместиться в инвалидное кресло. Среди других недугов, с которыми политик обращался к врачам в последние годы, слабый слух, пониженное артериальное давление и диабет.