Экономист назвал причины рекордного роста цен на газ в Европе

Есть вероятность, что аномально холодная зима повторится, поэтому Европа старается закачать как можно больше газа, но в то же время хочет дождаться оптимальных уровней. Об этом заявил Лайфу руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник, комментируя рекордный рост цен на топливо в ЕС.

Экономист напомнил, что рост цен связан в первую очередь с тем, что ценообразование в Европе биржевое, тогда как "Газпром" поставляет газ потребителям по долгосрочным контрактам и благодаря привязке к нефтяной корзине реагирует на изменение цены нефти чуть медленнее.

"Цены растут — это логично, потому что в подземных хранилищах в Европе недостаточный уровень запасов [газа]. Риски есть, что зима может повториться и, как предыдущая, будет аномально холодной. Естественно, стараются закачать как можно больше газа, но, с другой стороны, закачивать его не хотят из-за высокой цены, хотят дождаться оптимальных уровней. Это всё спекулятивная в большей степени ситуация, но с субъективной "подложкой", — добавил Пасечник.

По словам собеседника Лайфа, ещё одной причиной роста цен является действительно высокий спрос на газ. В какой-то степени возможно, что "Северный поток – 2" сможет нивелировать этот ажиотаж, считает эксперт, а в целом в вопросе о ценах на газ "пока всё очень объективно".

"В определённой степени это благотворно сказывается на поставщиках газа, такие всплески бывали. Аномалия в том, что не в сезон. Они начали расти ещё летом — и это удивляло. Если на носу отопительный сезон, то спрос может ещё расти, соответственно, ещё несколько разогнать цены. Вопрос в том, что это краткосрочная история", — заключил он.